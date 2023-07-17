Мета РФ – розгром ЗСУ біля Куп’янська і продовження наступу вглиб – Сирський
Армія РФ перейшла у наступ на Куп’янському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.
За його словами, ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ у глибину наших бойових порядків.
Оперативну обстановку на Східному напрямку Сирський називає складною.
«У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань», – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 20:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ перейшла у наступ на Куп’янському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center. ".