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Мета РФ – розгром ЗСУ біля Куп’янська і продовження наступу вглиб – Сирський

Події 20:09   17.07.2023
Олена Нагорна
Мета РФ – розгром ЗСУ біля Куп’янська і продовження наступу вглиб – Сирський

Армія РФ перейшла у наступ на Куп’янському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.

За його словами, ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ у глибину наших бойових порядків.

Оперативну обстановку на Східному напрямку Сирський називає складною.

«У таких непростих умовах  відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань», – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Читайте також: Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку – Маляр

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 20:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ перейшла у наступ на Куп’янському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center. ".