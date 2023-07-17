Мета РФ – розгром ЗСУ біля Куп’янська і продовження наступу вглиб – Сирський

Армія РФ перейшла у наступ на Куп’янському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.

За його словами, ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ у глибину наших бойових порядків.

Оперативну обстановку на Східному напрямку Сирський називає складною.

«У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань», – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.