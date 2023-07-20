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О тактике врага на Купянско-Лиманском направлении рассказали в ВСУ

Общество 22:27   20.07.2023
Елена Нагорная
О тактике врага на Купянско-Лиманском направлении рассказали в ВСУ

Армия РФ на Купянско-Лиманском направлении пытается нанести максимальное поражение Силам обороны из артиллерии и авиации, после чего штурмовать их позиции. Успеха захватчики не имеют.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона.

«Враг пытается максимально поразить огнем нас — артиллерийским и авиационным, а после этого штурмовать позиции. Учитывая, что это происходит несколько недель, месяцев подряд, и учитывая количество войск, которое они сконцентрировали там, можно сказать, что ни одного даже локального какого-то успеха они за все это время не достигли. В начале весны они анонсировали большую стратегическую наступательную операцию… Благодаря грамотно построенной обороне, маневрам сил и средств, постоянному огневому поражению врагу не дают перехватить инициативу, не дают навязать свою волю на этом направлении», — отметил Череватый.

По его словам, Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских ударов врага — за сутки их зафиксировано 568. Также россияне совершили 17 авианалетов и четыре безрезультатных штурма в районе Масютовки и Лимана Первого.

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За сутки были ликвидированы 20 оккупантов, еще 55 получили ранения. Также украинские защитники уничтожили вражеские РСЗО «Град», два миномета, два дрона-камикадзе «Ланцет», беспилотник-разведчик «Орлан-10» и полевой склад с боеприпасами.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 22:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Купянско-Лиманском направлении пытается нанести максимальное поражение Силам обороны из артиллерии и авиации, после чего штурмовать их позиции. Успеха захватчики не имеют.".