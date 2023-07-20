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Про тактику ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку розповіли у ЗСУ

Суспільство 22:27   20.07.2023
Олена Нагорна
Про тактику ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку розповіли у ЗСУ

Армія РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку намагається завдати максимальних уражень Силам оборони з артилерії та авіації, після чого штурмувати їхні позиції. Успіху загарбники не мають.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері національного телемарафону.

«Ворог намагається максимально вразити вогнем нас – артилерійським та авіаційним, а після цього штурмувати позиції. Враховуючи, що це відбувається декілька тижнів, місяців підряд, і враховуючи кількість військ, які вони сконцентрували там, можна сказати, що жодного навіть локального якогось успіху вони за весь цей час не досягнули. На початку весни вони анонсували велику стратегічну наступальну операцію… Завдяки грамотно побудованій обороні, маневрам сил та засобів, постійному вогневому ураженню ворогу не дають перехопити ініціативу, не дають нав’язати свою волю на цьому напрямку», – зазначив Череватий.

За його словами, Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських ударів ворога – за добу їх зафіксовано 568. Також росіяни здійснили 17 авіанальотів і чотири безрезультатні штурми в районі Масютівки та Лиману Першого.

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За добу було ліквідовано 20 окупантів, ще 55 отримали поранення. Також українські захисники знищили ворожі РСЗВ “Град”, два міномети, два дрони-камікадзе “Ланцет”, безпілотник-розвідник “Орлан-10” та польовий склад боєприпасів.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку намагається завдати максимальних уражень Силам оборони з артилерії та авіації, після чого штурмувати їхні позиції. Успіху загарбники не мають.".