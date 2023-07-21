Live
  • Пятница 21.07.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🔴

Будут взрывы: на Харьковщине работают саперы

Общество 10:54   21.07.2023
Оксана Горун
Будут взрывы: на Харьковщине работают саперы Фото: telegram Олега Синегубова

Взрывы будут греметь до 12:00 в Изюмском районе, предпредили в ХОВА.

«Работают саперы в Изюмском районе. С 10:30 по 12:00 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов между селами Забавное и Крамаровка. Произойдет два взрыва», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Читайте также: Харьковская 92 ОМБр уничтожила за ночь два российских танка Т-80 (видео)

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 9 га территории на Харьковщине и обезвредили 57 взрывоопасных предметов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
ISW сообщил о событиях на Купянском направлении за сутки
21.07.2023, 07:52
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении
20.07.2023, 20:18
Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)
Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)
21.07.2023, 10:35
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
Машовец — о ситуации на юге: идут ближние уличные бои, РФ «стачивает» пехоту
20.07.2023, 08:23
Из-за угрозы ракет. Еще одна громада Харьковщины отказалась от офлайн-обучения
Из-за угрозы ракет. Еще одна громада Харьковщины отказалась от офлайн-обучения
20.07.2023, 17:34
Харьковская 92 ОМБр уничтожила за ночь два российских танка Т-80 (видео)
Харьковская 92 ОМБр уничтожила за ночь два российских танка Т-80 (видео)
21.07.2023, 10:03

Новости по теме:

08:48
Трое раненых и погибший — Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины
07:28
На восточном фронте вчера был очень трудный день — ХОВА
18:15
На Богодуховщине — двое раненых и нет света из-за обстрела россиян (фото)
17:07
Почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственное дело в Харьковской области
15:41
В Харькове ООН открыла Центр помощи спасенным

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Будут взрывы: на Харьковщине работают саперы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 10:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы будут греметь до 12:00 в Изюмском районе, предпредили в ХОВА".