Будут взрывы: на Харьковщине работают саперы
Фото: telegram Олега Синегубова
Взрывы будут греметь до 12:00 в Изюмском районе, предпредили в ХОВА.
«Работают саперы в Изюмском районе. С 10:30 по 12:00 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов между селами Забавное и Крамаровка. Произойдет два взрыва», — сообщила пресс-служба ХОВА.
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По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 9 га территории на Харьковщине и обезвредили 57 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы будут греметь до 12:00 в Изюмском районе, предпредили в ХОВА".