Будут взрывы: на Харьковщине работают саперы

Взрывы будут греметь до 12:00 в Изюмском районе, предпредили в ХОВА.

«Работают саперы в Изюмском районе. С 10:30 по 12:00 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов между селами Забавное и Крамаровка. Произойдет два взрыва», — сообщила пресс-служба ХОВА.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 9 га территории на Харьковщине и обезвредили 57 взрывоопасных предметов.