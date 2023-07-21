Будуть вибухи: на Харківщині працюють сапери

Вибухи гримітимуть до 12:00 в Ізюмському районі, попередили у ХОВА.

“Працюють сапери в Ізюмському районі. З 10:30 по 12:00 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів між селами Забавне та Крамарівка. Відбудеться два вибухи“, — повідомила пресслужба ХОВА.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 9 га території на Харківщині та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.