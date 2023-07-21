Будуть вибухи: на Харківщині працюють сапери
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Вибухи гримітимуть до 12:00 в Ізюмському районі, попередили у ХОВА.
“Працюють сапери в Ізюмському районі. З 10:30 по 12:00 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів між селами Забавне та Крамарівка. Відбудеться два вибухи“, — повідомила пресслужба ХОВА.
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За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 9 га території на Харківщині та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи гримітимуть до 12:00 в Ізюмському районі, попередили у ХОВА".