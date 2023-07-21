Харківська 92 ОМБр знищила за ніч два російські танки Т-80 (відео)

Відео успішної роботи роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Пташки” Армії дронів знищили два російські танки на понад $4 мільйони. Ударна рота “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка продовжує успішно перетворювати ворожу техніку на брухт. Як результат — лише за ніч мінус два танки Т-80 вартістю в понад 4,4 млн доларів. Майстерна робота на Луганщині“, – підписав відео Федоров.