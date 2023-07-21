Харківська 92 ОМБр знищила за ніч два російські танки Т-80 (відео)
Відео успішної роботи роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Пташки” Армії дронів знищили два російські танки на понад $4 мільйони. Ударна рота “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка продовжує успішно перетворювати ворожу техніку на брухт. Як результат — лише за ніч мінус два танки Т-80 вартістю в понад 4,4 млн доларів. Майстерна робота на Луганщині“, – підписав відео Федоров.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 10:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео успішної роботи роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров".