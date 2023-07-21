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Харківська 92 ОМБр знищила за ніч два російські танки Т-80 (відео)

Події 10:03   21.07.2023
Оксана Горун
Харківська 92 ОМБр знищила за ніч два російські танки Т-80 (відео)

Відео успішної роботи роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Пташки” Армії дронів знищили два російські танки на понад $4 мільйони. Ударна рота “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка продовжує успішно перетворювати ворожу техніку на брухт. Як результат — лише за ніч мінус два танки Т-80 вартістю в понад 4,4 млн доларів. Майстерна робота на Луганщині“, – підписав відео Федоров.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 10:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео успішної роботи роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров".