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“Роблять просто неймовірні речі” – командир із 92 ОМБр про Куп’янський напрям

Події 12:26   20.07.2023
Оксана Горун
“Роблять просто неймовірні речі” – командир із 92 ОМБр про Куп’янський напрям

Командир роти ударних БпАК “Ахілес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, як Сили оборони утримують ситуацію та навіть зберігають ініціативу під Куп’янськом.

“Противник продовжує ударно-штурмові дії, намагається знайти слабкі місця в обороні Збройних сил України, але успіху під час своїх ударно-штурмових дій нині не має. Ініціатива продовжує зберігатися за силами оборони”, – сказав Федоренко в етері “Еспресо”.

При цьому він наголосив, що такі результати даються українським захисникам нелегко.

“Сили оборони цілодобово роблять просто неймовірні речі з оборонної точки зору, з хитрощів, які застосовуються щодо ворога, щоб лінію фронту вдавалося тримати сталою. Також усі операції – як оборонні, так і наступальні достатньо виважено плануються та віртуозно вирішуються на полі бою”, – зазначив Федоренко.

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Командир повідомив, що в українських захисників потужно працює аеророзвідка, а артилеристи “точно кладуть майже кожний постріл”.

Виносяться як гармати противника, так і його склади з боєприпасами, з паливом тощо. Додатково на напрямку ефективно застосовуються БПЛА ударного типу дії як денного, так і нічного застосування. Тому Сили оборони напрямок тримають, і ініціатива продовжує залишатися на нашому боці“, – підсумував Федоренко.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 12:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних БпАК “Ахілес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, як Сили оборони утримують ситуацію та навіть зберігають ініціативу під Куп’янськом".