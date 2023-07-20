«Делают просто невероятные вещи» — командир из 92 ОМБр о Купянском направлении

Командир роты ударных БпАК “Ахиллес” 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщил, как Силы обороны удерживают ситуацию и даже сохраняют инициативу под Купянском.

«Противник продолжает ударно-штурмовые действия, пытается найти слабые места в обороне Вооруженных сил Украины, но успеха во время своих ударно-штурмовых действий сейчас не имеет. Инициатива продолжает сохраняться за Силами обороны», — сказал Федоренко в эфире «Еспресо».

При этом он подчеркнул, что такие результаты даются украинским защитникам нелегко.

«Силы обороны круглосуточно делают просто невероятные вещи с оборонительной точки зрения, касаемо уловок, применяемых по отношению к врагу, чтобы линию фронта удавалось держать постоянной. Также все операции — как оборонительные, так и наступательные, достаточно взвешенно планируются и виртуозно решаются на поле боя», — отметил Федоренко.

Командир сообщил, что у украинских защитников мощно работает аэроразведка, а артиллеристы «точно кладут почти каждый выстрел».

«Выносятся как орудия противника, так и его склады с боеприпасами, с топливом и т.д. Дополнительно на направлении эффективно применяются БПЛА ударного типа действия — как дневного, так и ночного применения. Поэтому Силы обороны держат направление, и инициатива продолжает оставаться на нашей стороне», — подытожил Федоренко.