Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр сказал, как ускорить контрнаступление

Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона ответил на претензии о темпах продвижения ВСУ.

«Иногда слышу в обществе такие упреки о том, что контрнаступление идет медленно, рассчитывали, что будет быстрее. Для скептиков скажу так: вакантных мест достаточно. Если кто-то считает, что может быть более эффективным, просим вступать в ряды Сил обороны, и с вами контрнаступление будет быстрее», — сказал Федоренко.

Он отметил, что скорость продвижения Сил обороны обусловлена необходимостью сохранять основную ценность, которая есть — личный состав.

«Также очень важно, что во время оборонных действий и подтягивания резервов противник несет реально существенные потери. Потери противника превосходят в разы потери Сил обороны. Поэтому упорно, ежедневно идем вперед», — отметил командир.

По его словам, враг достаточно мощно подготовился ко встрече Сил обороны.

«Если говорить о второй и третьей линиях обороны, они подготовлены более или менее качественно. Что касается первой линии обороны, то, конечно, в то время, пока у противника была такая возможность, он раскапывал ее максимально быстро и оперативно, устанавливал минные заграждения, устраивал ловушки и все необходимое делал для того, чтобы не пропустить Силу обороны. Но у Сил обороны есть опыт прохождения как минных заграждений, так и преодоления фортификационных сооружений. Вот почему и есть успех», — прокомментировал Федоренко.

Отметим, что рота «Ахиллес» воюет на востоке Украины — на самом горячем, Бахмутском направлении.