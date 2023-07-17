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Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр сказал, как ускорить контрнаступление

Общество 10:48   17.07.2023
Оксана Горун
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр сказал, как ускорить контрнаступление Фото: скрин

Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона ответил на претензии о темпах продвижения ВСУ.

«Иногда слышу в обществе такие упреки о том, что контрнаступление идет медленно, рассчитывали, что будет быстрее. Для скептиков скажу так: вакантных мест достаточно. Если кто-то считает, что может быть более эффективным, просим вступать в ряды Сил обороны, и с вами контрнаступление будет быстрее», — сказал Федоренко.

Он отметил, что скорость продвижения Сил обороны обусловлена необходимостью сохранять основную ценность, которая есть — личный состав.

«Также очень важно, что во время оборонных действий и подтягивания резервов противник несет реально существенные потери. Потери противника превосходят в разы потери Сил обороны. Поэтому упорно, ежедневно идем вперед», — отметил командир.

По его словам, враг достаточно мощно подготовился ко встрече Сил обороны.

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«Если говорить о второй и третьей линиях обороны, они подготовлены более или менее качественно. Что касается первой линии обороны, то, конечно, в то время, пока у противника была такая возможность, он раскапывал ее максимально быстро и оперативно, устанавливал минные заграждения, устраивал ловушки и все необходимое делал для того, чтобы не пропустить Силу обороны. Но у Сил обороны есть опыт прохождения как минных заграждений, так и преодоления фортификационных сооружений. Вот почему и есть успех», — прокомментировал Федоренко.

Отметим, что рота «Ахиллес» воюет на востоке Украины — на самом горячем, Бахмутском направлении.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 10:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире нацмарафона ответил на претензии о темпах продвижения ВСУ".