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Командир роти БПЛА харківської 92 ОМБр сказав, як пришвидшити контрнаступ

Суспільство 10:48   17.07.2023
Оксана Горун
Командир роти БПЛА харківської 92 ОМБр сказав, як пришвидшити контрнаступ

Командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону відповів на претензії щодо темпів просування ЗСУ.

“Інколи чую в суспільстві такі закиди про те, що контрнаступ іде заповільно, розраховували, що буде швидше. Для скептиків скажу так: вакантних місць вистачає. Якщо хтось вважає, що може бути більш ефективним, просимо вступати до лав Сил оборони, і з вами контрнаступ буде швидше”, – сказав Федоренко.

Він зазначив, що швидкість просування Сил оборони обумовлена ​​необхідністю зберігати основну цінність, яка є – особовий склад.

“Також дуже важливо, що під час оборонних дій і підтягування резервів противник несе реально суттєві втрати. Втрати противника перевищують в рази втрати Сил оборони. Тому наполегливо, щоденно йдемо вперед“, – зазначив командир.

За його словами, ворог досить потужно підготувався до зустрічі Сил оборони.

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“Якщо казати про другу та третю лінії оборони, вони підготовлені більш-менш якісно. Що стосується першої лінії оборони, то звісно в той час, поки в противника була така можливість, він відривав її максимально швидко та оперативно, встановлював мінні загородження, влаштовував пастки й усе необхідне вчиняв для того, щоб не пропустити Сили оборони. Але в Сил оборони є досвід проходження як мінних загороджень, так і подолання фортифікаційних споруд. Саме тому і є успіх“, — прокоментував Федоренко.

Зазначимо, що рота “Ахіллес” воює на сході України – на найгарячішому, Бахмутському напрямку.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 10:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в етері нацмарафону відповів на претензії щодо темпів просування ЗСУ".