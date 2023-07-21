Харьковская 92 ОМБр уничтожила за ночь два российских танка Т-80 (видео)
Фото: facebook 92 ОМБр
Видео успешной работы роты ударных БпАК “Ахиллес” 92 ОМБр им. Ивана Сирко опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Птички» Армии дронов уничтожили два российских танка более чем на $4 миллиона. Ударная рота «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко продолжает успешно превращать вражескую технику в металлолом. Как результат — только за ночь минус два танка Т-80 стоимостью более 4,4 млн долларов. Искусная работа в Луганской области», — подписал видео Федоров.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео успешной работы роты ударных БпАК “Ахиллес” 92 ОМБр им. Ивана Сирко опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров".