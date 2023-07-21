Харьковская 92 ОМБр уничтожила за ночь два российских танка Т-80 (видео)

Видео успешной работы роты ударных БпАК “Ахиллес” 92 ОМБр им. Ивана Сирко опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Птички» Армии дронов уничтожили два российских танка более чем на $4 миллиона. Ударная рота «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко продолжает успешно превращать вражескую технику в металлолом. Как результат — только за ночь минус два танка Т-80 стоимостью более 4,4 млн долларов. Искусная работа в Луганской области», — подписал видео Федоров.