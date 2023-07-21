На Харьковщине ищут жительницу прифронтового села, пропавшую после лечения
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» объявили поиск жительницы Ковшаровки на Харьковщине, которая находилась в Харьковской областной больнице, а после исчезла.
Пропавшая — 52-летняя Елена Шпакова, жительница Купянского района.
По данным волонтеров, с конца февраля по середину марта женщина находилась в Харьковской областной больнице, куда ее вывезли из-под обстрелов. А после — пропала.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, темные волосы с сединой, темные глаза.
Во что была одета Елена, неизвестно. С собой у нее, вероятно, были документы.
Тех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят позвонить: (068) 777-0-112 или 102.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 11:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» объявили поиск жительницы Ковшаровки на Харьковщине, которая находилась в Харьковской областной больнице, а после исчезла".