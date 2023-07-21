На Харьковщине ищут жительницу прифронтового села, пропавшую после лечения

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» объявили поиск жительницы Ковшаровки на Харьковщине, которая находилась в Харьковской областной больнице, а после исчезла.

Пропавшая — 52-летняя Елена Шпакова, жительница Купянского района.

По данным волонтеров, с конца февраля по середину марта женщина находилась в Харьковской областной больнице, куда ее вывезли из-под обстрелов. А после — пропала.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, темные волосы с сединой, темные глаза.

Во что была одета Елена, неизвестно. С собой у нее, вероятно, были документы.

Тех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят позвонить: (068) 777-0-112 или 102.