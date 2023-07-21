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На Харьковщине ищут жительницу прифронтового села, пропавшую после лечения

Происшествия 11:36   21.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине ищут жительницу прифронтового села, пропавшую после лечения

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» объявили поиск жительницы Ковшаровки на Харьковщине, которая находилась в Харьковской областной больнице, а после исчезла.

Пропавшая — 52-летняя Елена Шпакова, жительница Купянского района.

По данным волонтеров, с конца февраля по середину марта женщина находилась в Харьковской областной больнице, куда ее вывезли из-под обстрелов. А после — пропала.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, темные волосы с сединой, темные глаза.

Во что была одета Елена, неизвестно. С собой у нее, вероятно, были документы.

Тех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят позвонить: (068) 777-0-112 или 102.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 11:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» объявили поиск жительницы Ковшаровки на Харьковщине, которая находилась в Харьковской областной больнице, а после исчезла".