На Харківщині шукають мешканку прифронтового села, яка зникла після лікування

Волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” оголосили пошук мешканки Ківшарівки на Харківщині, яка перебувала у Харківській обласній лікарні, а потім зникла.

Зникла – 52-річна Олена Шпакова, мешканка Куп’янського району.

За даними волонтерів, з кінця лютого до середини березня жінка перебувала в Харківській обласній лікарні, куди її вивезли з-під обстрілів. А після – зникла.

Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, темне волосся з сивиною, темні очі.

У що була одягнена Олена, невідомо. З собою у неї, ймовірно, були документи.

Тих, хто має якусь інформацію про зниклу, просять зателефонувати: (068) 777-0-112 або 102.