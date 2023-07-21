На Харківщині шукають мешканку прифронтового села, яка зникла після лікування
Волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” оголосили пошук мешканки Ківшарівки на Харківщині, яка перебувала у Харківській обласній лікарні, а потім зникла.
Зникла – 52-річна Олена Шпакова, мешканка Куп’янського району.
За даними волонтерів, з кінця лютого до середини березня жінка перебувала в Харківській обласній лікарні, куди її вивезли з-під обстрілів. А після – зникла.
Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, темне волосся з сивиною, темні очі.
У що була одягнена Олена, невідомо. З собою у неї, ймовірно, були документи.
Тих, хто має якусь інформацію про зниклу, просять зателефонувати: (068) 777-0-112 або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 11:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” оголосили пошук мешканки Ківшарівки на Харківщині, яка перебувала у Харківській обласній лікарні, а потім зникла".