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На Харківщині шукають мешканку прифронтового села, яка зникла після лікування

Події 11:36   21.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині шукають мешканку прифронтового села, яка зникла після лікування

Волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” оголосили пошук мешканки Ківшарівки на Харківщині, яка перебувала у Харківській обласній лікарні, а потім зникла.

Зникла – 52-річна Олена Шпакова, мешканка Куп’янського району.

За даними волонтерів, з кінця лютого до середини березня жінка перебувала в Харківській обласній лікарні, куди її вивезли з-під обстрілів. А після – зникла.

Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, темне волосся з сивиною, темні очі.

У що була одягнена Олена, невідомо. З собою у неї, ймовірно, були документи.

Тих, хто має якусь інформацію про зниклу, просять зателефонувати: (068) 777-0-112 або 102.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” оголосили пошук мешканки Ківшарівки на Харківщині, яка перебувала у Харківській обласній лікарні, а потім зникла".