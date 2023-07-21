Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)
Харьковский национальный экономический университет провел исследование результативности сдачи выпускниками Харькова Национального мультимедийного теста и составил рейтинг лучших школ города и каждого района.
«По результатам работы Харьковского регионального центра оценивания качества образования и их систематизации с целью улучшения результативности итоговой аттестации и качества обучения учебных заведений города Харькова был проведен анализ рейтинга районов по количеству 200-балльных результатов НМТ», — сообщили аналитики.
По их данным, наиболее успешно НМТ сдали выпускники следующих трех районов Харькова: Шевченковского, Салтовского и Индустриального.
В ТОП-5 школ города, где максимальное количество выпускников получило 200 баллов по НМТ, вошли:
🏆 Харьковский физико-математический лицей №27;
🏆 Харьковский лицей №47;
🏆 Харьковский лицей №144;
🏆 Харьковская гимназия №46;
🏆 Харьковский частный УПК «Авторская школа Бойко».
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Рейтинг школ по районам выглядит следующим образом.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский национальный экономический университет провел исследование результативности сдачи выпускниками Харькова Национального мультимедийного теста и составил рейтинг лучших школ города и каждого района".