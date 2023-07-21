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Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)

Общество 10:35   21.07.2023
Оксана Горун
Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика) Иллюстрация: графика ХНЭУ

Харьковский национальный экономический университет провел исследование результативности сдачи выпускниками Харькова Национального мультимедийного теста и составил рейтинг лучших школ города и каждого района.

«По результатам работы Харьковского регионального центра оценивания качества образования и их систематизации с целью улучшения результативности итоговой аттестации и качества обучения учебных заведений города Харькова был проведен анализ рейтинга районов по количеству 200-балльных результатов НМТ», — сообщили аналитики.

По их данным, наиболее успешно НМТ сдали выпускники следующих трех районов Харькова: Шевченковского, Салтовского и Индустриального.

Рейтинг школ в районах Харькова
Иллюстрация: графика ХНЭУ

В ТОП-5 школ города, где максимальное количество выпускников получило 200 баллов по НМТ, вошли:

🏆 Харьковский физико-математический лицей №27;

🏆 Харьковский лицей №47;

🏆 Харьковский лицей №144;

🏆 Харьковская гимназия №46;

🏆 Харьковский частный УПК «Авторская школа Бойко».

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Рейтинг школ по районам выглядит следующим образом.

Иллюстрация: графика ХНЭУ
Иллюстрация: графика ХНЭУ
Иллюстрация: графика ХНЭУ
Иллюстрация: графика ХНЭУ
Иллюстрация: графика ХНЭУ
Иллюстрация: графика ХНЭУ
Иллюстрация: графика ХНЭУ
Иллюстрация: графика ХНЭУ
Иллюстрация: графика ХНЭУ
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 10:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский национальный экономический университет провел исследование результативности сдачи выпускниками Харькова Национального мультимедийного теста и составил рейтинг лучших школ города и каждого района".