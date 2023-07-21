Названы лучшие школы Харькова по результатам НМТ: рейтинг по районам (графика)

Харьковский национальный экономический университет провел исследование результативности сдачи выпускниками Харькова Национального мультимедийного теста и составил рейтинг лучших школ города и каждого района.

«По результатам работы Харьковского регионального центра оценивания качества образования и их систематизации с целью улучшения результативности итоговой аттестации и качества обучения учебных заведений города Харькова был проведен анализ рейтинга районов по количеству 200-балльных результатов НМТ», — сообщили аналитики.

По их данным, наиболее успешно НМТ сдали выпускники следующих трех районов Харькова: Шевченковского, Салтовского и Индустриального.

В ТОП-5 школ города, где максимальное количество выпускников получило 200 баллов по НМТ, вошли:

🏆 Харьковский физико-математический лицей №27;

🏆 Харьковский лицей №47;

🏆 Харьковский лицей №144;

🏆 Харьковская гимназия №46;

🏆 Харьковский частный УПК «Авторская школа Бойко».

Рейтинг школ по районам выглядит следующим образом.