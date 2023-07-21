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Названо найкращі школи Харкова за результатами НМТ: рейтинг по районах

Суспільство 10:35   21.07.2023
Оксана Горун
Названо найкращі школи Харкова за результатами НМТ: рейтинг по районах

Харківський національний економічний університет провів дослідження результативності здачі випускниками Харкова Національного мультимедійного тесту та склав рейтинг найкращих шкіл міста та кожного району.

“За результатами роботи Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та їх систематизації з метою покращення результативності підсумкової атестації та якості навчання закладів освіти міста Харкова було проведено аналіз рейтингу районів за кількістю 200 бальних результатів з НМТ”, – повідомили аналітики.

За їхніми даними, найбільш успішно НМТ здали випускники наступних трьох районів Харкова: Шевченківського, Салтівського та Індустріального.

Рейтинг шкіл у районах Харкова
Ілюстрація: графіка ХНЕУ

До ТОП-5 шкіл міста, де максимальна кількість випускників здобула 200 балів з НМТ, увійшли:

🏆 Харківський фізико-математичний ліцей №27;

🏆 Харківський ліцей №47;

🏆 Харківський ліцей №144;

🏆 Харківська гімназія №46;

🏆 Харківський приватний КПК “Авторська школа Бойка”.

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Рейтинг шкіл у районах виглядає так.

Ілюстрація: графіка ХНЕУ
Ілюстрація: графіка ХНЕУ
Ілюстрація: графіка ХНЕУ
Ілюстрація: графіка ХНЕУ
Ілюстрація: графіка ХНЕУ
Ілюстрація: графіка ХНЕУ
Ілюстрація: графіка ХНЕУ
Ілюстрація: графіка ХНЕУ
Ілюстрація: графіка ХНЕУ
Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 10:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський національний економічний університет провів дослідження результативності здачі випускниками Харкова Національного мультимедійного тесту та склав рейтинг найкращих шкіл міста та кожного району".