Названо найкращі школи Харкова за результатами НМТ: рейтинг по районах
Харківський національний економічний університет провів дослідження результативності здачі випускниками Харкова Національного мультимедійного тесту та склав рейтинг найкращих шкіл міста та кожного району.
“За результатами роботи Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та їх систематизації з метою покращення результативності підсумкової атестації та якості навчання закладів освіти міста Харкова було проведено аналіз рейтингу районів за кількістю 200 бальних результатів з НМТ”, – повідомили аналітики.
За їхніми даними, найбільш успішно НМТ здали випускники наступних трьох районів Харкова: Шевченківського, Салтівського та Індустріального.
До ТОП-5 шкіл міста, де максимальна кількість випускників здобула 200 балів з НМТ, увійшли:
🏆 Харківський фізико-математичний ліцей №27;
🏆 Харківський ліцей №47;
🏆 Харківський ліцей №144;
🏆 Харківська гімназія №46;
🏆 Харківський приватний КПК “Авторська школа Бойка”.
Читайте також: Терехов заявив, що дітей у Харкові навчатимуть у метро (відео)
Рейтинг шкіл у районах виглядає так.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Названо найкращі школи Харкова за результатами НМТ: рейтинг по районах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський національний економічний університет провів дослідження результативності здачі випускниками Харкова Національного мультимедійного тесту та склав рейтинг найкращих шкіл міста та кожного району".