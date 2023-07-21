В школе искусств на Харьковщине оборудуют бомбоубежище
О работах, запланированных в люботинской школе «Дивосвіт», сообщили в Харьковском облсовете.
«Заказчиком строительства бомбоубежища Люботинской специализированной художественной школы-интерната «Дивосвіт» является Департамент капитального строительства Харьковской областной военной администрации. Владельцем земельного участка, где построят хранилище, Харьковский областной совет», — отметили в пресс-службе облсовета.
Подробности на заседании постоянной комиссии по науке, образованию и духовности сообщила начальник отдела финансового контроля управления по вопросам коммунальной собственности исполнительного аппарата областного совета Елена Ковалева.
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«Чтобы выполнить строительные работы, необходимо заключить с собственником земельного участка договор суперфиции, который предоставляет право на пользование земельным участком на время строительства, и зарегистрировать договор. Предлагается дать согласие на заключение договора суперфиции с Департаментом капитального строительства и поручить председателю областного совета его подписать», — отметила Ковалева, поясняя суть проекта решения, за который предложат голосовать депутатам облсовета на ближайшей сессии.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О работах, запланированных в люботинской школе «Дивосвіт», сообщили в Харьковском облсовете".