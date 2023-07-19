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Укрытие в школе на Харьковщине признали пригодным для защиты детей

Общество 11:25   19.07.2023
Оксана Якушко
Укрытие в школе на Харьковщине признали пригодным для защиты детей

В Харьковской области проверяют укрытия и защитные сооружения, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В Харьковской области комиссия обследовала укрытие в здании КЗ «Богодуховская специальная школа». Оказалось, что укрытие:

– оборудовано электричеством, искусственным освещением, системами водоснабжения и канализации;

– оборудовано классными комнатами для проведения учебы и комнатами отдыха;

– снабжено контейнерами для продуктов питания и бутилированной питьевой водой;

– снабжено аптечками со средствами оказания медицинской помощи;

– снабжено средствами связи (Wi-Fi устройство).

По результатам обследования комиссия признала помещение пригодным в качестве простейшего укрытия для учащихся и персонала КЗ «Богодуховская специальная школа» Харьковского областного совета.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 11:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области проверяют укрытия и защитные сооружения, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".