Укрытие в школе на Харьковщине признали пригодным для защиты детей
В Харьковской области проверяют укрытия и защитные сооружения, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В Харьковской области комиссия обследовала укрытие в здании КЗ «Богодуховская специальная школа». Оказалось, что укрытие:
– оборудовано электричеством, искусственным освещением, системами водоснабжения и канализации;
– оборудовано классными комнатами для проведения учебы и комнатами отдыха;
– снабжено контейнерами для продуктов питания и бутилированной питьевой водой;
– снабжено аптечками со средствами оказания медицинской помощи;
– снабжено средствами связи (Wi-Fi устройство).
По результатам обследования комиссия признала помещение пригодным в качестве простейшего укрытия для учащихся и персонала КЗ «Богодуховская специальная школа» Харьковского областного совета.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 11:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области проверяют укрытия и защитные сооружения, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.".