Укриття у школі на Харківщині визнали приданим для захисту дітей
У Харківській області перевіряють укриття та захисні споруди, повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області.
На Харківщині комісія обстежила укриття в будівлі КЗ «Богодухівська спеціальна школа». В ході обстеження встановлено, що укриття:
– обладнано електрикою, штучним освітленням, системами водопостачання та каналізації;
– обладнано класними кімнатами для проведення навчання та кімнатами для відпочинку;
– забезпечене контейнерами для продуктів харчування та бутильованою питною водою;
– забезпечене аптечками із засобами надання медичної допомоги;
– забезпечено засобами зв’язку (Wi-Fi пристрій).
За результатами обстеження комісія визнала захисну споруду придатною для використання в якості найпростішого укриття для учнів та персоналу КЗ «Богодухівська спеціальна школа» Харківської обласної ради.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 11:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області перевіряють укриття та захисні споруди, повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області. ".