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Укриття у школі на Харківщині визнали приданим для захисту дітей

Суспільство 11:25   19.07.2023
Оксана Якушко
Укриття у школі на Харківщині визнали приданим для захисту дітей

У Харківській області перевіряють укриття та захисні споруди, повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області. 

На Харківщині комісія обстежила укриття в будівлі КЗ «Богодухівська  спеціальна школа». В ході обстеження встановлено, що укриття:

– обладнано електрикою, штучним освітленням, системами водопостачання та каналізації;

–  обладнано  класними кімнатами для проведення навчання та кімнатами для відпочинку;

– забезпечене контейнерами для продуктів харчування та бутильованою питною водою;

– забезпечене аптечками із засобами надання медичної допомоги;

– забезпечено засобами зв’язку (Wi-Fi пристрій).

За результатами обстеження комісія визнала захисну споруду придатною для використання в якості найпростішого укриття для учнів та персоналу КЗ «Богодухівська  спеціальна школа» Харківської обласної ради.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 11:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області перевіряють укриття та захисні споруди, повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області. ".