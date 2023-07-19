Укриття у школі на Харківщині визнали приданим для захисту дітей

У Харківській області перевіряють укриття та захисні споруди, повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області.

На Харківщині комісія обстежила укриття в будівлі КЗ «Богодухівська спеціальна школа». В ході обстеження встановлено, що укриття:

– обладнано електрикою, штучним освітленням, системами водопостачання та каналізації;

– обладнано класними кімнатами для проведення навчання та кімнатами для відпочинку;

– забезпечене контейнерами для продуктів харчування та бутильованою питною водою;

– забезпечене аптечками із засобами надання медичної допомоги;

– забезпечено засобами зв’язку (Wi-Fi пристрій).

За результатами обстеження комісія визнала захисну споруду придатною для використання в якості найпростішого укриття для учнів та персоналу КЗ «Богодухівська спеціальна школа» Харківської обласної ради.

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