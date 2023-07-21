У школі мистецтв на Харківщині обладнають бомбосховище

Про роботи, що заплановані в люботинській школі “Дивосвіт”, повідомили у Харківській облраді.

“Замовником будівництва бомбосховища Люботинської спеціалізованої мистецької школи-інтернату “Дивосвіт” є департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Власником земельної ділянки, де збудують сховище, є Харківська обласна рада”, – зазначили у пресслужбі облради.

Подробиці на засіданні постійної комісії з питань науки, освіти та духовності повідомила начальниця відділу фінансового контролю управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Олена Ковальова.

“Щоб виконати будівельні роботи необхідно укласти із власником земельної ділянки договір суперфіцію, який надає право на користування земельною ділянкою на час будівництва, та зареєструвати договір. Пропонується надати згоду на укладання договору суперфіцію з Департаментом капітального будівництва, та доручити голові обласної ради його підписати”, – зазначила Ковальова, пояснюючи, що саме містить проєкт рішення, який запропонують підтримати депутатам облради.