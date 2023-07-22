Россияне дважды за день обстреляли Купянск на Харьковщине

Последствия обстрела города Купянск зафиксировала Харьковская областная прокуратура.

22 июля около 11:00 оккупанты обстреляли Купянск. Повредили территорию частного предприятия.

Около 13:30 российские военные снова ударили по Купянску. В результате обстрела погибла 57-летняя мирная жительница. По предварительным данным, россияне обстреляли город из РСЗО.

Купянская окружная прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).