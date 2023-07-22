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Росіяни двічі за день обстріляли Куп’янськ на Харківщині

Події 16:23   22.07.2023
Оксана Якушко
Росіяни двічі за день обстріляли Куп’янськ на Харківщині

Наслідки обстрілу міста Куп’янськ зафіксувала Харківська обласна прокуратура.

22 липня близько 11:00 окупанти обстріляли Куп’янськ. Пошкодили територію приватного підприємства.

Близько 13:30 російські військові знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна цивільна мешканка. За попередніми даними, росіяни обстріляли місто із РСЗВ.

Куп’янська окружна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 16:23;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу міста Куп’янськ зафіксувала Харківська обласна прокуратура.".