Росіяни двічі за день обстріляли Куп’янськ на Харківщині
Наслідки обстрілу міста Куп’янськ зафіксувала Харківська обласна прокуратура.
22 липня близько 11:00 окупанти обстріляли Куп’янськ. Пошкодили територію приватного підприємства.
Близько 13:30 російські військові знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна цивільна мешканка. За попередніми даними, росіяни обстріляли місто із РСЗВ.
Куп’янська окружна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 16:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу міста Куп’янськ зафіксувала Харківська обласна прокуратура.".