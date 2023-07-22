Росіяни двічі за день обстріляли Куп’янськ на Харківщині

Наслідки обстрілу міста Куп’янськ зафіксувала Харківська обласна прокуратура.

22 липня близько 11:00 окупанти обстріляли Куп’янськ. Пошкодили територію приватного підприємства.

Близько 13:30 російські військові знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна цивільна мешканка. За попередніми даними, росіяни обстріляли місто із РСЗВ.

Куп’янська окружна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).