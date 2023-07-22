Взрывы будут слышны сегодня на Харьковщине — работают саперы
В Харьковской области возле села Байрак будут уничтожать мины и снаряды.
Об этом сообщила Балаклейская городская военная администрация.
«Сегодня, 22 июля, с 08:00 до 10:00 будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак. Будет громко», – говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 08:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области возле села Байрак саперы будут уничтожать мины и снаряды.".