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Взрывы будут слышны сегодня на Харьковщине — работают саперы

Происшествия 08:05   22.07.2023
Оксана Якушко
Взрывы будут слышны сегодня на Харьковщине — работают саперы

В Харьковской области возле села Байрак будут уничтожать мины и снаряды.

Об этом сообщила Балаклейская городская военная администрация.

«Сегодня, 22 июля, с 08:00 до 10:00 будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак. Будет громко», – говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 08:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области возле села Байрак саперы будут уничтожать мины и снаряды.".