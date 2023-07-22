Взрывы будут слышны сегодня на Харьковщине — работают саперы

В Харьковской области возле села Байрак будут уничтожать мины и снаряды.

Об этом сообщила Балаклейская городская военная администрация.

«Сегодня, 22 июля, с 08:00 до 10:00 будет производиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Байрак. Будет громко», – говорится в сообщении.