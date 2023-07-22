Live
  • Субота 22.07.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

Вибухи чутимуть сьогодні на Харківщині – працюють сапери

Події 08:05   22.07.2023
Оксана Якушко
Вибухи чутимуть сьогодні на Харківщині – працюють сапери

На Харківщині біля села Байрак сапери знищуватимуть міни і снаряди.

Про це повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.

«Сьогодні, 22 липня, з 08:00 до 10:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Сапери, які розміновують південь для наступу ЗСУ, стали мішенню №1 для росіян

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало
Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало
21.07.2023, 11:49
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
21.07.2023, 19:46
Із мінометів і артилерії. РФ обстріляла 10 населених пунктів Харківщини
Із мінометів і артилерії. РФ обстріляла 10 населених пунктів Харківщини
22.07.2023, 07:40
Вибухи чутимуть сьогодні на Харківщині – працюють сапери
Вибухи чутимуть сьогодні на Харківщині – працюють сапери
22.07.2023, 08:05
Через обстріл згорів приватний будинок у Вовчанську на Харківщині – ДСНС
Через обстріл згорів приватний будинок у Вовчанську на Харківщині – ДСНС
22.07.2023, 08:33
30-річного чоловіка поранено через обстріл на Харківщині – Синєгубов
30-річного чоловіка поранено через обстріл на Харківщині – Синєгубов
22.07.2023, 09:01

Новини за темою:

08:05
Вибухи чутимуть сьогодні на Харківщині – працюють сапери
07:40
Із мінометів і артилерії. РФ обстріляла 10 населених пунктів Харківщини
23:07
Конвоював земляків. 15 років отримав експоліцейський з Харківщини за держзраду
17:04
Понад 3,6 млн грн отримали 16 підприємців Харківщини на відкриття бізнесу
16:37
Нарубав дерев на 120 тис грн: на Харківщині піймали чергового чорного лісоруба

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вибухи чутимуть сьогодні на Харківщині – працюють сапери»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 08:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині біля села Байрак сапери знищуватимуть міни і снаряди.".