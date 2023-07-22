Вибухи чутимуть сьогодні на Харківщині – працюють сапери

На Харківщині біля села Байрак сапери знищуватимуть міни і снаряди.

Про це повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.

«Сьогодні, 22 липня, з 08:00 до 10:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно», – йдеться у повідомленні.