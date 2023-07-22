Вибухи чутимуть сьогодні на Харківщині – працюють сапери
На Харківщині біля села Байрак сапери знищуватимуть міни і снаряди.
Про це повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.
«Сьогодні, 22 липня, з 08:00 до 10:00 буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак. Буде гучно», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 08:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині біля села Байрак сапери знищуватимуть міни і снаряди.".