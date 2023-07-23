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Исчез с территории предприятия: в Харькове разыскивают мальчика с аутизмом

Общество 18:18   23.07.2023
Елена Нагорная
Исчез с территории предприятия: в Харькове разыскивают мальчика с аутизмом Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Полиция разыскивает Шамиля Османлы. Мальчик с аутизмом 23 июля около 14:00 исчез с территории предприятия на улице Енакиевской, 8 в Харькове.

Рост мальчика — 138 сантиметров, он имеет крепкое телосложение и темные волосы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Шамиль был одет в черную кофту с длинными рукавами, синие штаны и белые кроссовки. При себе имел черно-желтую сумку-бананку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просят сообщить в полицию по номерам 102, 068-840-40-49 или другим удобным способом.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разыскивает Шамиля Османлы. Мальчик с аутизмом 23 июля около 14:00 исчез с территории предприятия на улице Енакиевской, 8 в Харькове.".