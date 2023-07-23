Зник з території підприємства: у Харкові розшукують хлопчика з аутизмом

Поліція розшукує Шаміля Османли. Хлопчик з аутизмом 23 липня близько 14:00 зник з території підприємства на вулиці Єнакіївській, 8 у Харкові.

Зріст хлопчика – 138 сантиметрів, він має міцну статуру та темне волосся, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Шаміль був одягнений у чорну кофту з довгими рукавами, сині штани та білі кросівки. При собі мав чорно-жовту сумку-бананку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять повідомити в поліцію за номерами 102, 068-840-40-49 або іншим зручним способом.