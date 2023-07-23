Live
  • Неділя 23.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

Зник з території підприємства: у Харкові розшукують хлопчика з аутизмом

Суспільство 18:18   23.07.2023
Олена Нагорна
Зник з території підприємства: у Харкові розшукують хлопчика з аутизмом

Поліція розшукує Шаміля Османли. Хлопчик з аутизмом 23 липня близько 14:00 зник з території підприємства на вулиці Єнакіївській, 8 у Харкові.

Зріст хлопчика – 138 сантиметрів, він має міцну статуру та темне волосся, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Шаміль був одягнений у чорну кофту з довгими рукавами, сині штани та білі кросівки. При собі мав чорно-жовту сумку-бананку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять повідомити в поліцію за номерами 102, 068-840-40-49 або іншим зручним способом.

Читайте також: Пішов гуляти та зник. 17-річного хлопця з Харківщини розшукала поліція

Автор: Олена Нагорна
Популярно
РФ била по Харківщині з авіації, мінометів і артилерії – Генштаб ЗСУ
РФ била по Харківщині з авіації, мінометів і артилерії – Генштаб ЗСУ
23.07.2023, 18:39
Зник з території підприємства: у Харкові розшукують хлопчика з аутизмом
Зник з території підприємства: у Харкові розшукують хлопчика з аутизмом
23.07.2023, 18:18
Із 24 липня в Харкові стартують контрдиверсійні заходи. Що це означає
Із 24 липня в Харкові стартують контрдиверсійні заходи. Що це означає
23.07.2023, 17:11
ДТП під Харковом: водій врізався в дерево, загинула його дружина (фото)
ДТП під Харковом: водій врізався в дерево, загинула його дружина (фото)
23.07.2023, 17:34
Кричала із замкненого дому: у Харкові допомогли пенсіонерці (відео)
Кричала із замкненого дому: у Харкові допомогли пенсіонерці (відео)
23.07.2023, 11:13
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
21.07.2023, 19:46

Новини за темою:

18:18
Зник з території підприємства: у Харкові розшукують хлопчика з аутизмом
17:34
ДТП під Харковом: водій врізався в дерево, загинула його дружина (фото)
17:11
Із 24 липня в Харкові стартують контрдиверсійні заходи. Що це означає
14:33
Авіація РФ вдарила по Кучерівці на Харківщині – поранено пенсіонерку
12:25
Прокуратура показала наслідки ударів РФ по Куп’янщині та Ізюмщині (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зник з території підприємства: у Харкові розшукують хлопчика з аутизмом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 18:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розшукує Шаміля Османли. Хлопчик з аутизмом 23 липня близько 14:00 зник з території підприємства на вулиці Єнакіївській, 8 у Харкові.".