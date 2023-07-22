Пішов гуляти – і пропав. 17-річного парубка з Харківщини розшукала поліція

Правоохоронці оперативно розшукали неповнолітнього мешканця Барвінкового Ізюмського району, повідомила поліція Харківської області.

17-річний парубок зник 21 липня – його мати розповіла поліції, що син пішов гуляти і не повернувся. На пошуки зниклого негайно підняли весь особовий склад відділення поліції.

Упродовж дня ювенали спільно з оперативниками райуправління розшукали хлопця. Як з’ясувалося, він поїхав до Харкова. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

Неповнолітнього повернули батькам. Працівники поліції провели з хлопцем та дорослими профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.