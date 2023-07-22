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Пошел гулять – и пропал. 17-летнего парня из Харьковщины разыскала полиция

Происшествия 09:57   22.07.2023
Оксана Якушко
Пошел гулять – и пропал. 17-летнего парня из Харьковщины разыскала полиция

Правоохранители оперативно разыскали несовершеннолетнего жителя Барвенково Изюмского района, сообщила полиция Харьковской области.

17-летний парень исчез 21 июля – его мать рассказала полиции, что сын ушел гулять и не вернулся. На поиски пропавшего немедленно подняли весь личный состав отделения полиции.

В течение дня ювеналы совместно с оперативниками райуправления разыскали молодого человека. Как выяснилось, он уехал в Харьков. Никаких противоправных действий по отношению к нему совершено не было.

Несовершеннолетнего вернули родителям. Сотрудники полиции провели с парнем и взрослыми профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 09:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители оперативно разыскали несовершеннолетнего жителя Барвенково Изюмского района, сообщила полиция Харьковской области.".