Пошел гулять – и пропал. 17-летнего парня из Харьковщины разыскала полиция
Правоохранители оперативно разыскали несовершеннолетнего жителя Барвенково Изюмского района, сообщила полиция Харьковской области.
17-летний парень исчез 21 июля – его мать рассказала полиции, что сын ушел гулять и не вернулся. На поиски пропавшего немедленно подняли весь личный состав отделения полиции.
В течение дня ювеналы совместно с оперативниками райуправления разыскали молодого человека. Как выяснилось, он уехал в Харьков. Никаких противоправных действий по отношению к нему совершено не было.
Несовершеннолетнего вернули родителям. Сотрудники полиции провели с парнем и взрослыми профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 09:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители оперативно разыскали несовершеннолетнего жителя Барвенково Изюмского района, сообщила полиция Харьковской области.".