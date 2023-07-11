На Харьковщине продавца наказали за сигареты для несовершеннолетнего

В Изюмском районе на Харьковщине женщина продала пачку сигарет 16-летнем подростку.

По информации полиции, продавец не проверила документы покупателя.

«Разоблачили правонарушение в городе Барвенково 10 июля работники ювенальной превенции Изюмского РУП. В отношении 32-летней продавщицы составлен административный протокол по ч. 2 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские напомнили, что продавать алкоголь и табачные изделия лицам до 18 лет в Украине запрещено.