Live
  • Вторник 11.07.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.06
    • 🟢

На Харьковщине продавца наказали за сигареты для несовершеннолетнего

Общество 11:22   11.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине продавца наказали за сигареты для несовершеннолетнего

В Изюмском районе на Харьковщине женщина продала пачку сигарет 16-летнем подростку.

По информации полиции, продавец не проверила документы покупателя.

«Разоблачили правонарушение в городе Барвенково 10 июля работники ювенальной превенции Изюмского РУП. В отношении 32-летней продавщицы составлен административный протокол по ч. 2 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Несовершеннолетнему продали сигареты на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Родители были в шоке – главный следователь Харьковщины об обысках у подростков

Полицейские напомнили, что продавать алкоголь и табачные изделия лицам до 18 лет в Украине запрещено.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
10.07.2023
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
Синегубов — о сутках на Харьковщине: били из вертолетов, есть раненый
Синегубов — о сутках на Харьковщине: били из вертолетов, есть раненый
11.07.2023
Авиаудары по Харьковщине и ночная атака «Шахедами»: сводка Генштаба
Авиаудары по Харьковщине и ночная атака «Шахедами»: сводка Генштаба
11.07.2023
Контрнаступление ВСУ может реально угрожать удержанию Бахмута РФ — ISW
Контрнаступление ВСУ может реально угрожать удержанию Бахмута РФ — ISW
11.07.2023
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
11.07.2023

Новости по теме:

11:56
Следователи полиции на Харьковщине 2,5 часа просидели под обстрелом (видео)
11:22
На Харьковщине продавца наказали за сигареты для несовершеннолетнего
15:51
Бил припаркованные машины: в Харькове патрульный вне службы задержал хулигана
10:56
На выходных на Харьковщине поймали 40 пьяных водителей
09:01
В Харькове нашелся хозяин собаки, которую приютила полицейская

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине продавца наказали за сигареты для несовершеннолетнего»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе на Харьковщине женщина продала пачку сигарет 16-летнем подростку".