На Харьковщине продавца наказали за сигареты для несовершеннолетнего
В Изюмском районе на Харьковщине женщина продала пачку сигарет 16-летнем подростку.
По информации полиции, продавец не проверила документы покупателя.
«Разоблачили правонарушение в городе Барвенково 10 июля работники ювенальной превенции Изюмского РУП. В отношении 32-летней продавщицы составлен административный протокол по ч. 2 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Полицейские напомнили, что продавать алкоголь и табачные изделия лицам до 18 лет в Украине запрещено.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе на Харьковщине женщина продала пачку сигарет 16-летнем подростку".