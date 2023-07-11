На Харківщині продавчиню покарали за цигарки для неповнолітнього
В Ізюмському районі на Харківщині жінка продала пачку цигарок 16-річному підлітку.
За інформацією поліції, продавчиня не перевірила документів покупця.
“Викрили правопорушення у місті Барвінкове 10 липня працівники ювенальної превенції Ізюмського РУП.
Щодо 32-річної продавчині складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: Батьки були в шоці – головний слідчий Харківщини про обшуки у підлітків
Поліціянти нагадали, що продавати алкоголь та тютюнові вироби особам віком до 18 років в Україні заборонено.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині продавчиню покарали за цигарки для неповнолітнього»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 11:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі на Харківщині жінка продала пачку цигарок 16-річному підлітку".