На Харківщині продавчиню покарали за цигарки для неповнолітнього

В Ізюмському районі на Харківщині жінка продала пачку цигарок 16-річному підлітку.

За інформацією поліції, продавчиня не перевірила документів покупця.

“Викрили правопорушення у місті Барвінкове 10 липня працівники ювенальної превенції Ізюмського РУП.

Щодо 32-річної продавчині складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти нагадали, що продавати алкоголь та тютюнові вироби особам віком до 18 років в Україні заборонено.