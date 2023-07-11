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На Харківщині продавчиню покарали за цигарки для неповнолітнього

Суспільство 11:22   11.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині продавчиню покарали за цигарки для неповнолітнього

В Ізюмському районі на Харківщині жінка продала пачку цигарок 16-річному підлітку.

За інформацією поліції, продавчиня не перевірила документів покупця.

“Викрили правопорушення у місті Барвінкове 10 липня працівники ювенальної превенції Ізюмського РУП.
Щодо 32-річної продавчині складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Неповнолітньому продали цигарки на Харківщині
Фото: ГУНП у Харківській області

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Поліціянти нагадали, що продавати алкоголь та тютюнові вироби особам віком до 18 років в Україні заборонено.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 11:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі на Харківщині жінка продала пачку цигарок 16-річному підлітку".