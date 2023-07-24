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Авиаудары нанесли россияне по 4 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:57   24.07.2023
Оксана Якушко
Авиаудары нанесли россияне по 4 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары в районе Песчаного, возле Тернов, Ольшаны, Кисловки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

В 516 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. В течение суток произошло 23 боя.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области.

Из минометов и артиллерии россияне обстреляли Басов, Гурьев Казачок, Гранов, Песчаное, Казачью Лопань, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле Тернов, Ольшаны, Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области.

Читайте также: Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 19:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносили авиаудары в районе Песчаного, возле Тернов, Ольшаны, Кисловки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".