Авиаудары нанесли россияне по 4 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
Россияне наносили авиаудары в районе Песчаного, возле Тернов, Ольшаны, Кисловки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
В 516 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. В течение суток произошло 23 боя.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области.
Из минометов и артиллерии россияне обстреляли Басов, Гурьев Казачок, Гранов, Песчаное, Казачью Лопань, Гатище Харьковской области.
На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле Тернов, Ольшаны, Кисловки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 19:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне наносили авиаудары в районе Песчаного, возле Тернов, Ольшаны, Кисловки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".