Авиаудары нанесли россияне по 4 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары в районе Песчаного, возле Тернов, Ольшаны, Кисловки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

В 516 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. В течение суток произошло 23 боя.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области.

Из минометов и артиллерии россияне обстреляли Басов, Гурьев Казачок, Гранов, Песчаное, Казачью Лопань, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле Тернов, Ольшаны, Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области.