Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба — информация о ночном налете на юг Украины, авиаударе и обстрелах Харьковщины.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА «Shahed» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе.

Взрывы ночью опять слышали в Одессе.

«3 часа 53 мин раздавался сигнал воздушной тревоги, в частности, в Одесской области. Враг атаковал дронами – камикадзе юг региона: несколько «Шахедов» приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания. Россияне продолжают бить по гражданским объектам и украинскому зерну», — сообщил о последствиях спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

На Харьковщине воздушная тревога звучала с 22:59 до 23:44. О «прилетах» не сообщали. Продолжились обстрелы на севере и Купянском направлении.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Уды, Казачья Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарное Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Берестовое, Новомлынск, Двуречная и Кисловка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В целом за сутки армия РФ ударила по Украине 17 крылатыми и двумя баллистическими ракетами. ПВО уничтожила девять крылатых ракет. Также враг совершил 39 авиаударов и 49 обстрелов из РСЗО.

Усилия армии РФ все так же сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 35 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, один командный пункт, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ врага», — перечислили в ГШ.