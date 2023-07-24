Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: дані Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про нічний наліт на південь України, авіаудар та обстріли Харківщини.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – повідомили в Генштабі.

Вибухи вночі знову чули в Одесі.

“3 години 53 хв лунав сигнал повітряної тривоги, зокрема, на Одещині. Ворог атакував дронами – камікадзе південь регіону: кілька “шахедів” приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання. Росіяни продовжують бити по цивільних об’єктах і українському зерну”, – повідомив він.

На Харківщині повітряна тривога лунала з 22:59 до 23:44. Про “прильоти” не повідомляли. Продовжилися обстріли на півночі та Куп’янському напрямку.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Уди, Козача Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарне Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом за добу армія РФ вдарила по Україні 17 крилатими та двома балістичними ракетами. ППО знищила дев’ять крилатих ракет. Також ворог здійснив 39 авіаударів та 49 обстрілів з РСЗВ.

Зусилля армії РФ так само зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Там сталося 35 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу вразили один район живої сили, озброєння та військової техніки противника, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, один командний пункт, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ ворога”, – перерахували в ГШ.