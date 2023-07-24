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Авіаудари нанесли росіяни по 4 населеним пунктам Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 19:57   24.07.2023
Оксана Якушко
Авіаудари нанесли росіяни по 4 населеним пунктам Харківщини – Генштаб ЗСУ

Росіяни наносили авіаудари в районі Піщаного, біля Тернів, Вільшани, Кислівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 516 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населеним пунктам. Протягом доби відбулося 23 бої.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Піщане Харківської області.

З мінометів та артилерії росіяни обстріляли Басов, Гур’їв Козачок, Гранів, Піщане, Козача Лопань, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів біля Тернів, Вільшаної, Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне Харківської області.

Читайте також: Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: дані Генштабу ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни наносили авіаудари в районі Піщаного, біля Тернів, Вільшани, Кислівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".