Автомобиль взорвался на противотанковой мине на Харьковщине

Автомобиль наехал на мину в Липецкой громаде, сообщили в ГСЧС.

«В 15:15 стало известно о случившемся у с. Пыльная Липецкой громады. Там легковой автомобиль взорвался на противотанковой мине. Водитель погиб на месте. Его личность устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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