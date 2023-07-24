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Автомобиль взорвался на противотанковой мине на Харьковщине

Происшествия 09:06   24.07.2023
Оксана Горун
Автомобиль взорвался на противотанковой мине на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

Автомобиль наехал на мину в Липецкой громаде, сообщили в ГСЧС.

«В 15:15 стало известно о случившемся у с. Пыльная Липецкой громады. Там легковой автомобиль взорвался на противотанковой мине. Водитель погиб на месте. Его личность устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 09:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль наехал на мину в Липецкой громаде, сообщили в ГСЧС".