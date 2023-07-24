Автомобиль взорвался на противотанковой мине на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Автомобиль наехал на мину в Липецкой громаде, сообщили в ГСЧС.
«В 15:15 стало известно о случившемся у с. Пыльная Липецкой громады. Там легковой автомобиль взорвался на противотанковой мине. Водитель погиб на месте. Его личность устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль наехал на мину в Липецкой громаде, сообщили в ГСЧС".