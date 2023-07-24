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На Харьковщине в течение дня будут перекрывать движение на одной из дорог

Общество 08:53   24.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине в течение дня будут перекрывать движение на одной из дорог

О перекрытии движения на дороге в районе села Байрак Балаклейской громады на Харьковщине предупредила Балаклейская ГВА.

«Сегодня, 24 июля, с 09:00 до 10:00 будет осуществляться перекрытие движения автотранспорта по дороге Т-21-10 (объездная дорога, вблизи села Байрак) – каждый час по 40 минут», — сообщили в telegram громады.

В ГВА уточнили, что в это время будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 08:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О перекрытии движения на дороге в районе села Байрак Балаклейской громады на Харьковщине предупредила Балаклейская ГВА".