На Харьковщине в течение дня будут перекрывать движение на одной из дорог

О перекрытии движения на дороге в районе села Байрак Балаклейской громады на Харьковщине предупредила Балаклейская ГВА.

«Сегодня, 24 июля, с 09:00 до 10:00 будет осуществляться перекрытие движения автотранспорта по дороге Т-21-10 (объездная дорога, вблизи села Байрак) – каждый час по 40 минут», — сообщили в telegram громады.

В ГВА уточнили, что в это время будут проводить плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака.