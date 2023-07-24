Горячее утро: Москву и Крым атаковали беспилотники, взрывается склад БК

Утром 24 июля Москву и Крым атаковали неизвестные БПЛА. О «прилетах» вначале сообщили местные telegram-каналы, после появились подтверждения и от официальных источников и оккупационных администраций.

В Москве зафиксировали, как минимум, два «прилета». Хотя российские официальные источники и пропагандисты настаивают, что все беспилотники «подавила РЭБ», на опубликованных кадрах видно дымящееся здание.

По информации ТАСС, обломки БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте, 17. Второй беспилотник ударил по зданию бизнес-центра на проспекте Лихачева. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах. Атака произошла около четырех утра. Мэр Москвы Собянин заявил, что оба здания, пострадавшие от ударов, — нежилые. Серьезных разрушений и пострадавших, по его словам, нет. Тем не менее движение транспорта возле зданий перекрыли и на местах работают экстренные службы.

Тем временем «прилет» есть и во временно оккупированном Крыму. Там утро началось с детонации складов БК в районе Красногвардейского.

«Зет-каналы Крыма пишут, что уже 20 минут слышны взрывы в Красногвардейском районе возле села Веселое, там есть военный аэродром», — прокомментировал события нардеп Алексей Гончаренко.

Взрывы на складах боеприпасов подтвердил и гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. По его словам, «произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе».

Официальные источники Украины пока не комментировали происходящее.