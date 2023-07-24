Горячее утро: Москву и Крым атаковали беспилотники, взрывается склад БК
Утром 24 июля Москву и Крым атаковали неизвестные БПЛА. О «прилетах» вначале сообщили местные telegram-каналы, после появились подтверждения и от официальных источников и оккупационных администраций.
В Москве зафиксировали, как минимум, два «прилета». Хотя российские официальные источники и пропагандисты настаивают, что все беспилотники «подавила РЭБ», на опубликованных кадрах видно дымящееся здание.
По информации ТАСС, обломки БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте, 17. Второй беспилотник ударил по зданию бизнес-центра на проспекте Лихачева. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах. Атака произошла около четырех утра. Мэр Москвы Собянин заявил, что оба здания, пострадавшие от ударов, — нежилые. Серьезных разрушений и пострадавших, по его словам, нет. Тем не менее движение транспорта возле зданий перекрыли и на местах работают экстренные службы.
Читайте также: ISW: источники РФ преувеличивают успехи вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная
Тем временем «прилет» есть и во временно оккупированном Крыму. Там утро началось с детонации складов БК в районе Красногвардейского.
«Зет-каналы Крыма пишут, что уже 20 минут слышны взрывы в Красногвардейском районе возле села Веселое, там есть военный аэродром», — прокомментировал события нардеп Алексей Гончаренко.
Взрывы на складах боеприпасов подтвердил и гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. По его словам, «произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе».
Официальные источники Украины пока не комментировали происходящее.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Горячее утро: Москву и Крым атаковали беспилотники, взрывается склад БК»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 июля Москву и Крым атаковали неизвестные БПЛА. О «прилетах» вначале сообщили местные telegram-каналы, после появились подтверждения и от официальных источников и оккупационных администраций".