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Горячее утро: Москву и Крым атаковали беспилотники, взрывается склад БК

Мир 08:14   24.07.2023
Оксана Горун
Горячее утро: Москву и Крым атаковали беспилотники, взрывается склад БК

Утром 24 июля Москву и Крым атаковали неизвестные БПЛА. О «прилетах» вначале сообщили местные telegram-каналы, после появились подтверждения и от официальных источников и оккупационных администраций.

В Москве зафиксировали, как минимум, два «прилета». Хотя российские официальные источники и пропагандисты настаивают, что все беспилотники «подавила РЭБ», на опубликованных кадрах видно дымящееся здание.

По информации ТАСС, обломки БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте, 17. Второй беспилотник ударил по зданию бизнес-центра на проспекте Лихачева. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах. Атака произошла около четырех утра. Мэр Москвы Собянин заявил, что оба здания, пострадавшие от ударов, — нежилые. Серьезных разрушений и пострадавших, по его словам, нет. Тем не менее движение транспорта возле зданий перекрыли и на местах работают экстренные службы.

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Тем временем «прилет» есть и во временно оккупированном Крыму. Там утро началось с детонации складов БК в районе Красногвардейского.

«Зет-каналы Крыма пишут, что уже 20 минут слышны взрывы в Красногвардейском районе возле села Веселое, там есть военный аэродром», — прокомментировал события нардеп Алексей Гончаренко.

Взрывы на складах боеприпасов подтвердил и гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. По его словам, «произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе».

Официальные источники Украины пока не комментировали происходящее.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 08:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 июля Москву и Крым атаковали неизвестные БПЛА. О «прилетах» вначале сообщили местные telegram-каналы, после появились подтверждения и от официальных источников и оккупационных администраций".