Гарячий ранок: Москву та Крим атакували безпілотники, вибухає склад БК (відео)

Вранці 24 липня Москву та Крим атакували невідомі БПЛА. Про “прильоти” спочатку повідомили місцеві телеграм-канали, після чого з’явилися підтвердження і від офіційних джерел та окупаційних адміністрацій.

У Москві зафіксували, як мінімум, два “прильоти”. Хоча російські офіційні джерела та пропагандисти наполягають, що всі безпілотники “придушила РЕБ”, на опублікованих кадрах видно будівлю, що димить.

За інформацією ТАРС, уламки БПЛА виявили на Комсомольському проспекті, 17. Другий безпілотник вдарив у будівлю бізнес-центру на проспекті Лихачова. Там вибиті шибки на площі 50 кв. м на 17-му та 18-му поверхах. Атака сталася близько четвертої ранку. Мер Москви Собянін заявив, що обидві будівлі, які постраждали від ударів, — нежитлові. Серйозних руйнувань та постраждалих, за його словами, немає. Проте рух транспорту біля будівель перекрили та на місцях працюють екстрені служби.

Тим часом “приліт” є й у тимчасово окупованому Криму. Там ранок почався з детонації складів БК у районі Красногвардійського.

“Зет-канали Криму пишуть, що вже 20 хвилин чутно вибухи в Червоногвардійському районі біля села Веселе, там є військовий аеродром”, – прокоментував події нардеп Олексій Гончаренко.

Вибухи на складах боєприпасів підтвердив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. За його словами, “влучило до складу боєприпасів у Джанкойському районі”.

Офіційні джерела України поки що не коментували події.