На Харківщині протягом дня перекриватимуть рух на одній із доріг
Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська ГВА.
“Сьогодні, 24 липня, з 09:00 до 10:00 буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) – кожну годину по 40 хвилин”, – повідомили в телеграмі громади.
У МВА уточнили, що в цей час проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 08:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська ГВА".