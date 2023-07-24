Live
  • Понеділок 24.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.66
    • 🔴

На Харківщині протягом дня перекриватимуть рух на одній із доріг

Суспільство 08:53   24.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині протягом дня перекриватимуть рух на одній із доріг

Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська ГВА.

“Сьогодні, 24 липня, з 09:00 до 10:00 буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) – кожну годину по 40 хвилин”, – повідомили в телеграмі громади.

У МВА уточнили, що в цей час проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.

Читайте також:  Гарячий ранок: Москву та Крим атакували безпілотники, вибухає склад БК (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Поліція показала наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині (фото)
Поліція показала наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині (фото)
24.07.2023, 09:57
Машовець про південь України: “Ступінь натягу каната” зростає” (мапи)
Машовець про південь України: “Ступінь натягу каната” зростає” (мапи)
24.07.2023, 09:38
Гарячий ранок: Москву та Крим атакували безпілотники, вибухає склад БК (відео)
Гарячий ранок: Москву та Крим атакували безпілотники, вибухає склад БК (відео)
24.07.2023, 08:14
По Харківщині вдарили двома ФАБ-250, є поранена – Синєгубов
По Харківщині вдарили двома ФАБ-250, є поранена – Синєгубов
24.07.2023, 08:24
ISW: джерела РФ перебільшують успіхи вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна
ISW: джерела РФ перебільшують успіхи вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна
24.07.2023, 07:38
Прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень: сонячно, один дощовий день
Прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень: сонячно, один дощовий день
23.07.2023, 21:01

Новини за темою:

21:45
Житель Харківщини підірвався на невідомому предметі у високій траві біля дому
09:08
Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині
18:27
У середу і четвер три трамваї в Харкові ходитимуть по-іншому
16:31
Завтра, 18 липня, трамвай на Салтівці у Харкові ходитиме іншим маршрутом
22:47
Рух на вулиці у Харкові обмежать до 13 серпня

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині протягом дня перекриватимуть рух на одній із доріг»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 08:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська ГВА".