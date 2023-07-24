На Харківщині протягом дня перекриватимуть рух на одній із доріг

Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська ГВА.

“Сьогодні, 24 липня, з 09:00 до 10:00 буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) – кожну годину по 40 хвилин”, – повідомили в телеграмі громади.

У МВА уточнили, що в цей час проводитимуть планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу села Байрак.