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Автомобіль підірвався на протитанковій міні на Харківщині

Події 09:06   24.07.2023
Оксана Горун
Автомобіль підірвався на протитанковій міні на Харківщині

Автомобіль наїхав на міну в Липецькій громаді, повідомили у ДСНС.

“О 15:15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля с. Пильна Липецької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці. Його особа встановлюється”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 09:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль наїхав на міну в Липецькій громаді, повідомили у ДСНС".