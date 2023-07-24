Автомобіль підірвався на протитанковій міні на Харківщині
Автомобіль наїхав на міну в Липецькій громаді, повідомили у ДСНС.
“О 15:15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля с. Пильна Липецької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці. Його особа встановлюється”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль наїхав на міну в Липецькій громаді, повідомили у ДСНС".