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«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении

Общество 11:17   24.07.2023
Виктория Яковенко
«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении враг в течение недели активно штурмует позиции ВСУ, чтобы вытеснить украинские подразделения за барьерный рубеж реки Оскол.

Кроме этого оккупанты ищут слабые места в украинской обороне. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграмме.

«Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Но наши защитники крепко удерживают позиции», — информирует Маляр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг в течение недели активно штурмует позиции ВСУ, чтобы вытеснить украинские подразделения за барьерный рубеж реки Оскол.".