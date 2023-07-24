«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении враг в течение недели активно штурмует позиции ВСУ, чтобы вытеснить украинские подразделения за барьерный рубеж реки Оскол.

Кроме этого оккупанты ищут слабые места в украинской обороне. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграмме.

«Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Но наши защитники крепко удерживают позиции», — информирует Маляр.