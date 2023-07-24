«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении
На Купянском направлении враг в течение недели активно штурмует позиции ВСУ, чтобы вытеснить украинские подразделения за барьерный рубеж реки Оскол.
Кроме этого оккупанты ищут слабые места в украинской обороне. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграмме.
«Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Но наши защитники крепко удерживают позиции», — информирует Маляр.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг в течение недели активно штурмует позиции ВСУ, чтобы вытеснить украинские подразделения за барьерный рубеж реки Оскол.".