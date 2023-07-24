«Тривають бої» – Маляр розповіла про ситуацію на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ворог впродовж тижня активно штурмує позиції ЗСУ, щоб витіснити українські підрозділи за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

Крім цього окупанти шукають слабкі місця в українській обороні. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Але наші оборонці міцно тримають позиції», – інформує Маляр.