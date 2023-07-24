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Унесло течение. Полиция рассказала, почему утонула девочка на Харьковщине

Происшествия 18:48   24.07.2023
Оксана Якушко
Унесло течение. Полиция рассказала, почему утонула девочка на Харьковщине

Полиция Харьковской области продолжает устанавливать обстоятельства гибели 14-летней девушки на Изюмщине.

В тот день две девочки купались в реке Северский Донец на Изюмщине. Они плавали от одного моста к другому. В это время несовершеннолетние начали кричать и звать на помощь. Ребята, ловившие рыбу, бросились их спасать, но успели вытащить только одну из девушек. Рыбаки сообщили, что вторая несовершеннолетняя ушла под воду.

14-летняя девушка не осилила сильное течение и утонула в реке, сообщили в полиции.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с примечанием «несчастный случай».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 18:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области продолжает устанавливать обстоятельства гибели 14-летней девушки на Изюмщине.".