Унесло течение. Полиция рассказала, почему утонула девочка на Харьковщине

Полиция Харьковской области продолжает устанавливать обстоятельства гибели 14-летней девушки на Изюмщине.

В тот день две девочки купались в реке Северский Донец на Изюмщине. Они плавали от одного моста к другому. В это время несовершеннолетние начали кричать и звать на помощь. Ребята, ловившие рыбу, бросились их спасать, но успели вытащить только одну из девушек. Рыбаки сообщили, что вторая несовершеннолетняя ушла под воду.

14-летняя девушка не осилила сильное течение и утонула в реке, сообщили в полиции.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с примечанием «несчастный случай».