Не подужала сильну течію. Поліція розповіла, як потонула дівчина на Харківщині
Поліція Харківської області продовжує встановлювати обставини загибелі 14-річної дівчини на Ізюмщині.
Того дня дві дівчини купалися в річці Сіверський Дінець на Ізюмщині. Вони пливли від одного мосту до іншого. В цей час неповнолітні почали кричати та кликати на допомогу. Хлопці, котрі ловили рибу, кинулись їх рятувати, але встигли витягнути тільки одну з дівчат. Рибалки повідомили, що друга неповнолітня пішла під воду.
14-річна дівчина не подужала сильну течію та потонула в річці, повідомили в поліції.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України з приміткою “нещасний випадок”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 18:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області продовжує встановлювати обставини загибелі 14-річної дівчини на Ізюмщині.".