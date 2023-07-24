Не подужала сильну течію. Поліція розповіла, як потонула дівчина на Харківщині

Поліція Харківської області продовжує встановлювати обставини загибелі 14-річної дівчини на Ізюмщині.

Того дня дві дівчини купалися в річці Сіверський Дінець на Ізюмщині. Вони пливли від одного мосту до іншого. В цей час неповнолітні почали кричати та кликати на допомогу. Хлопці, котрі ловили рибу, кинулись їх рятувати, але встигли витягнути тільки одну з дівчат. Рибалки повідомили, що друга неповнолітня пішла під воду.

14-річна дівчина не подужала сильну течію та потонула в річці, повідомили в поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України з приміткою “нещасний випадок”.