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В Харькове водитель «под наркотиками» предлагал деньги патрульным

Общество 11:04   25.07.2023
Оксана Горун
В Харькове водитель «под наркотиками» предлагал деньги патрульным

Мужчина с признаками наркотического опьянения в Харькове надеялся «отмазаться» за 10 тысяч гривен.

«За нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Volkswagen на улице Балакирева. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующее освидетельствование у врача-нарколога мужчина отказался. Ему сообщили, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Харьковской области.

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На предупреждения об ответственности за дачу взятки мужчина не реагировал, так что на место вызвали следственно-оперативную группу. Эти события происходили днем 24 июля. А в целом за дневную смену патрульные зафиксировали четыре попытки дать им взятки.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 11:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина с признаками наркотического опьянения в Харькове надеялся «отмазаться» за 10 тысяч гривен".