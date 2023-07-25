В Харькове водитель «под наркотиками» предлагал деньги патрульным

Мужчина с признаками наркотического опьянения в Харькове надеялся «отмазаться» за 10 тысяч гривен.

«За нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Volkswagen на улице Балакирева. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующее освидетельствование у врача-нарколога мужчина отказался. Ему сообщили, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч гривен», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Харьковской области.

На предупреждения об ответственности за дачу взятки мужчина не реагировал, так что на место вызвали следственно-оперативную группу. Эти события происходили днем 24 июля. А в целом за дневную смену патрульные зафиксировали четыре попытки дать им взятки.