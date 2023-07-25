Live
  • Вівторок 25.07.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.58
    • 🟢

У Харкові водій “під наркотиками” пропонував гроші патрульним

Суспільство 11:04   25.07.2023
Оксана Горун
У Харкові водій “під наркотиками” пропонував гроші патрульним

Чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння у Харкові сподівався “відмазатися” за 10 тисяч гривень.

“За порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Volkswagen на вулиці Балакірева. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у кермувальника явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд у лікаря нарколога чоловік відмовився“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції у Харківській області.

Читайте також: У Харкові п’яний водій пропонував 1000$ патрульним

На попередження про відповідальність за давання хабаря чоловік не реагував, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Ці події відбувалися вдень 24 липня. А загалом за денну зміну патрульні зафіксували чотири спроби дати їм хабарі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
10.07.2023, 08:14
Зеленський ввів до складу Ставки випускника харківського вишу
Зеленський ввів до складу Ставки випускника харківського вишу
25.07.2023, 11:45
У Харкові сьогодні трамваї на Салтівці ходитимуть за іншим маршрутом
У Харкові сьогодні трамваї на Салтівці ходитимуть за іншим маршрутом
25.07.2023, 12:07
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
21.07.2023, 19:46
Не подужала сильну течію. Поліція розповіла, як потонула дівчина на Харківщині
Не подужала сильну течію. Поліція розповіла, як потонула дівчина на Харківщині
24.07.2023, 18:48
Розмінування Харківщини: у ДСНС показали унікальну техніку (сюжет)
Розмінування Харківщини: у ДСНС показали унікальну техніку (сюжет)
31.10.2022, 12:21

Новини за темою:

10:54
У Харкові п’яний водій пропонував 1000$ патрульним
11:13
Кричала із замкненого дому: у Харкові допомогли пенсіонерці (відео)
12:10
П’яний водій на Харківщині пропонував патрульним 3 тис грн хабаря
14:18
Плантацію опіумного маку виростила жінка на власному городі на Харківщині
21:48
Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові водій “під наркотиками” пропонував гроші патрульним»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння у Харкові сподівався “відмазатися” за 10 тисяч гривень".