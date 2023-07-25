У Харкові водій “під наркотиками” пропонував гроші патрульним
Чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння у Харкові сподівався “відмазатися” за 10 тисяч гривень.
“За порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Volkswagen на вулиці Балакірева. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у кермувальника явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд у лікаря нарколога чоловік відмовився“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції у Харківській області.
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На попередження про відповідальність за давання хабаря чоловік не реагував, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Ці події відбувалися вдень 24 липня. А загалом за денну зміну патрульні зафіксували чотири спроби дати їм хабарі.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння у Харкові сподівався “відмазатися” за 10 тисяч гривень".