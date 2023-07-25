У Харкові водій “під наркотиками” пропонував гроші патрульним

Чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння у Харкові сподівався “відмазатися” за 10 тисяч гривень.

“За порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Volkswagen на вулиці Балакірева. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у кермувальника явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд у лікаря нарколога чоловік відмовився“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції у Харківській області.

На попередження про відповідальність за давання хабаря чоловік не реагував, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Ці події відбувалися вдень 24 липня. А загалом за денну зміну патрульні зафіксували чотири спроби дати їм хабарі.