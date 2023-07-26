Будет взрыв: на Харьковщине работают саперы
Фото: telegram Олега Синегубова
В ХОВА предупредили, что днем 26 июля саперы работают в Изюмском районе.
«С 11:00 до 11:20 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасного предмета в поле у села Новая Гусаровка Балаклейской громады», — предупредила пресс-служба ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили, что днем 26 июля саперы работают в Изюмском районе".