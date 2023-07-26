Live
  • Ср 26.07.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.4
    • 🟢

Будет взрыв: на Харьковщине работают саперы

Общество 11:01   26.07.2023
Оксана Горун
Будет взрыв: на Харьковщине работают саперы Фото: telegram Олега Синегубова

В ХОВА предупредили, что днем 26 июля саперы работают в Изюмском районе.

«С 11:00 до 11:20 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасного предмета в поле у села Новая Гусаровка Балаклейской громады», — предупредила пресс-служба ХОВА.

Читайте также: У врага есть тактические продвижения на Купянском направлении — Згурец

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец
На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец
26.07.2023, 08:47
Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
25.07.2023, 18:29
Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
25.07.2023, 21:05
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
25.07.2023, 09:09
СБУ и ГБР пришли к нардепу Аристову, отдохнувшему на Мальдивах во время войны
СБУ и ГБР пришли к нардепу Аристову, отдохнувшему на Мальдивах во время войны
26.07.2023, 10:48
Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы
Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы
25.07.2023, 23:46

Новости по теме:

23:46
Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы
22:13
Банно-прачечный комплекс, легковушки и «скорые» передали военным Харьковщины
19:19
єВідновлення: на Харьковщине выделили 62 млн грн, из них в Харькове — 11 млн
16:47
Линию электропередач, питающую экопарк под Харьковом, отремонтировали
16:09
Из танков россияне обстреляли поселок Казачья Лопань Харьковской области

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Будет взрыв: на Харьковщине работают саперы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 11:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили, что днем 26 июля саперы работают в Изюмском районе".