Будет взрыв: на Харьковщине работают саперы

В ХОВА предупредили, что днем 26 июля саперы работают в Изюмском районе.

«С 11:00 до 11:20 запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасного предмета в поле у села Новая Гусаровка Балаклейской громады», — предупредила пресс-служба ХОВА.