Буде вибух: на Харківщині працюють сапери
Фото: телеграм Олега Синєгубова
У ХОВА попередили, що вдень 26 липня сапери працюють у Ізюмському районі.
“З 11:00 до 11:20 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечного предмету в полі біля села Нова Гусарівка Балаклійської громади”, – попередила пресслужба ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили, що вдень 26 липня сапери працюють у Ізюмському районі".