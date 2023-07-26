Live
  • Ср 26.07.2023
    • Харків
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.4
    • 🟢

Буде вибух: на Харківщині працюють сапери

Суспільство 11:01   26.07.2023
Оксана Горун
Буде вибух: на Харківщині працюють сапери Фото: телеграм Олега Синєгубова

У ХОВА попередили, що вдень 26 липня сапери працюють у Ізюмському районі.

“З 11:00 до 11:20 заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечного предмету в полі біля села Нова Гусарівка Балаклійської громади”, – попередила пресслужба ХОВА.

Читайте також:  У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку — Згурець

Автор: Оксана Горун
Популярно
У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку – Згурець
У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку – Згурець
26.07.2023, 10:21
Фельдшерка на Харківщині лікувала окупантів, а своїм відмовляла, її судитимуть
Фельдшерка на Харківщині лікувала окупантів, а своїм відмовляла, її судитимуть
26.07.2023, 09:53
Буде вибух: на Харківщині працюють сапери
Буде вибух: на Харківщині працюють сапери
26.07.2023, 11:01
На Куп’янському напрямку армія РФ ввела в бій головні сили – Машовець
На Куп’янському напрямку армія РФ ввела в бій головні сили – Машовець
26.07.2023, 08:47
СБУ та ДБР прийшли до нардепа Арістова, що відпочив на Мальдівах під час війни
СБУ та ДБР прийшли до нардепа Арістова, що відпочив на Мальдівах під час війни
26.07.2023, 10:48
Заяви МО РФ про наступ на Куп’янському напрямку перебільшено – ISW
Заяви МО РФ про наступ на Куп’янському напрямку перебільшено – ISW
26.07.2023, 09:40

Новини за темою:

23:46
Щонайменше один ворожий “Шахед” залетів на Харківщину: чутно вибухи
22:13
Банно-пральний комплекс, легковики та “швидкі” передали військовим Харківщини
19:19
“єВідновлення”: на Харківщині виділили 62 млн грн, з них у Харкові – 11 млн
16:47
Лінію електропередачі, яка живить екопарк під Харковом, відремонтували
16:09
Із танків росіяни обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Буде вибух: на Харківщині працюють сапери»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 11:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили, що вдень 26 липня сапери працюють у Ізюмському районі".