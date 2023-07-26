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У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку – Згурець

Події 10:21   26.07.2023
Оксана Горун
У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку – Згурець

Сергій Згурець, військовий експерт та директор компанії Defense Express, в етері “Еспресо” прокоментував те, що відбувається на Куп’янському напрямку.

“У ворога є окремі тактичні просування навколо однієї ділянки – по горизонталі від Сватового до Борової. Це якраз цей плацдарм на правому березі річки Жеребець навколо Кармазинівки й просування в бік до Новоєгорівки. Насправді це просування є тактичним, незначним, як на мене. Воно відбувається в низині. Далі є висоти, які утримуються українською армією, і, наскільки я знаю, зараз вживаються заходи, аби не допустити подальшого просування противника на цій ділянці”, — сказав Згурець.

Як і багато військових оглядачів, директор Defense Express вважає дії армії РФ на Куп’янському напрямку спробою відтягнути резерви ЗСУ від Бахмута. Однак, на думку Згурця, мети ворог не досягне.

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“Думаю, цього не станеться. Принаймні коли ми дивимося й на Бахмут, і на південь, ми розуміємо і потенціал наших Збройних сил, і цю рефлективну реакцію РФ, яка зараз відбувається по лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна”, – пояснив експерт.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 10:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сергій Згурець, військовий експерт та директор компанії Defense Express, в етері “Еспресо” прокоментував те, що відбувається на Куп’янському напрямку".