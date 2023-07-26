У ворога є тактичні просування на Куп’янському напрямку – Згурець

Сергій Згурець, військовий експерт та директор компанії Defense Express, в етері “Еспресо” прокоментував те, що відбувається на Куп’янському напрямку.

“У ворога є окремі тактичні просування навколо однієї ділянки – по горизонталі від Сватового до Борової. Це якраз цей плацдарм на правому березі річки Жеребець навколо Кармазинівки й просування в бік до Новоєгорівки. Насправді це просування є тактичним, незначним, як на мене. Воно відбувається в низині. Далі є висоти, які утримуються українською армією, і, наскільки я знаю, зараз вживаються заходи, аби не допустити подальшого просування противника на цій ділянці”, — сказав Згурець.

Як і багато військових оглядачів, директор Defense Express вважає дії армії РФ на Куп’янському напрямку спробою відтягнути резерви ЗСУ від Бахмута. Однак, на думку Згурця, мети ворог не досягне.

“Думаю, цього не станеться. Принаймні коли ми дивимося й на Бахмут, і на південь, ми розуміємо і потенціал наших Збройних сил, і цю рефлективну реакцію РФ, яка зараз відбувається по лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна”, – пояснив експерт.