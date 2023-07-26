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У врага есть тактические продвижения на Купянском направлении — Згурец

Происшествия 10:21   26.07.2023
Оксана Горун
У врага есть тактические продвижения на Купянском направлении — Згурец Фото: скрин

Сергей Згурец, военный эксперт и директор компании Defense Express, в эфире «Еспресо» прокомментировал происходящее на Купянском направлении.

«У врага есть отдельные тактические продвижения вокруг одного участка — по горизонтали от Сватово к Боровой. Это как раз этот плацдарм на правом берегу реки Жеребец вокруг Кармазиновки — и продвижение в сторону Новоегоровки. На самом деле, это продвижение является тактическим, незначительным, как мне кажется. Оно происходит в низине. Далее есть высоты, удерживаемые украинской армией, и, насколько я знаю, сейчас принимаются меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника на этом участке», — сказал Згурец.

Как и многие военные обозреватели, директор Defense Express считает действия армии РФ на Купянском направлении попыткой отвлечь резервы ВСУ от Бахмута. Однако, по мнению Згурца, цели враг не добьется.

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«Думаю, этого не произойдет. Во всяком случае, когда мы смотрим и на Бахмут, и на юг, мы понимаем и потенциал наших Вооруженных сил, и эту рефлективную реакцию РФ, которая сейчас происходит по линии Купянск – Сватово – Кременная», — пояснил эксперт.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 10:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сергей Згурец, военный эксперт и директор компании Defense Express, в эфире «Еспресо» прокомментировал происходящее на Купянском направлении".