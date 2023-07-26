У врага есть тактические продвижения на Купянском направлении — Згурец

Сергей Згурец, военный эксперт и директор компании Defense Express, в эфире «Еспресо» прокомментировал происходящее на Купянском направлении.

«У врага есть отдельные тактические продвижения вокруг одного участка — по горизонтали от Сватово к Боровой. Это как раз этот плацдарм на правом берегу реки Жеребец вокруг Кармазиновки — и продвижение в сторону Новоегоровки. На самом деле, это продвижение является тактическим, незначительным, как мне кажется. Оно происходит в низине. Далее есть высоты, удерживаемые украинской армией, и, насколько я знаю, сейчас принимаются меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника на этом участке», — сказал Згурец.

Как и многие военные обозреватели, директор Defense Express считает действия армии РФ на Купянском направлении попыткой отвлечь резервы ВСУ от Бахмута. Однако, по мнению Згурца, цели враг не добьется.

«Думаю, этого не произойдет. Во всяком случае, когда мы смотрим и на Бахмут, и на юг, мы понимаем и потенциал наших Вооруженных сил, и эту рефлективную реакцию РФ, которая сейчас происходит по линии Купянск – Сватово – Кременная», — пояснил эксперт.