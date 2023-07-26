Live
  • Ср 26.07.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.4
    • 🟢

Фельдшер на Харьковщине лечила оккупантов, а своим отказывала, ее будут судить

Общество 09:53   26.07.2023
Оксана Горун
Фельдшер на Харьковщине лечила оккупантов, а своим отказывала, ее будут судить

Фельдшер из села Веселое Изюмского района была идейной сторонницей «русского мира», сообщили в прокуратуре.

«По данным следствия, фельдшер села Веселое Изюмского района, имея пророссийские взгляды и активно поддерживая действия государства-агрессора, добровольно предоставила помещение амбулатории для размещения российских военнослужащих. Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, женщина организовала для них питание и бесплатно предоставляла им необходимые лекарственные средства. При этом местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, предлагала покупать у нее», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, женщина еще и «сдавала» захватчикам проукраински настроенных земляков. За такую «преданную службу» оккупанты позволили женщине превратить помещение амбулатории в магазин, в котором она продавала лекарства, продукты и алкоголь.

Оккупантам отдали амбулаторию на Харьковщине

Читайте также: “Директору лицея” на Харьковщине сообщили о подозрении в коллаборационизме

Сейчас «фельдшер-бизнесвумен» — под стражей. Ее обвиняют в коллаборационизме и будут судить в Балаклее.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец
На Купянском направлении армия РФ ввела в бой главные силы — Машовец
26.07.2023, 08:47
Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
Терехов поставил задачу остановить стройку на Пушкинской в Харькове (фото)
25.07.2023, 18:29
Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
25.07.2023, 21:05
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
25.07.2023, 09:09
СБУ и ГБР пришли к нардепу Аристову, отдохнувшему на Мальдивах во время войны
СБУ и ГБР пришли к нардепу Аристову, отдохнувшему на Мальдивах во время войны
26.07.2023, 10:48
Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы
Минимум один вражеский «Шахед» залетел на Харьковщину: слышны взрывы
25.07.2023, 23:46

Новости по теме:

09:53
Фельдшер на Харьковщине лечила оккупантов, а своим отказывала, ее будут судить
09:08
Прокуратура показала, что прилетело по Первомайскому на Харьковщине (фото)
19:45
Армия РФ обстреляла Купянщину: повреждены дома, горел лес — прокуратура (фото)
15:31
На Харьковщине разоблачили трех предателей, которые наладили бизнес с врагом
13:32
Корова подорвалась на мине в Харьковской области

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Фельдшер на Харьковщине лечила оккупантов, а своим отказывала, ее будут судить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 09:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фельдшер из села Веселое Изюмского района была идейной сторонницей «русского мира», сообщили в прокуратуре".