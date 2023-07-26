Фельдшер на Харьковщине лечила оккупантов, а своим отказывала, ее будут судить

Фельдшер из села Веселое Изюмского района была идейной сторонницей «русского мира», сообщили в прокуратуре.

«По данным следствия, фельдшер села Веселое Изюмского района, имея пророссийские взгляды и активно поддерживая действия государства-агрессора, добровольно предоставила помещение амбулатории для размещения российских военнослужащих. Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, женщина организовала для них питание и бесплатно предоставляла им необходимые лекарственные средства. При этом местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, предлагала покупать у нее», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, женщина еще и «сдавала» захватчикам проукраински настроенных земляков. За такую «преданную службу» оккупанты позволили женщине превратить помещение амбулатории в магазин, в котором она продавала лекарства, продукты и алкоголь.

Сейчас «фельдшер-бизнесвумен» — под стражей. Ее обвиняют в коллаборационизме и будут судить в Балаклее.